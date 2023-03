Domani in regalo con La Nazione "Una storia fantastica" di Allegrucci Per i lettori ecco il poster del carro

Ci siamo. Domani in edicola con “La Nazione“ i lettori riceveranno in omaggio il poster del gigante trionfatore della centocinquantesima edizione del Carnevale: "Una storia fantastica" di Jacopo Allegrucci. Opera che ha cantato la storia dell’arte della manifestazione, attraverso la rivisitazione dei mascheroni più belli e rappresentativi che hanno solcato i Viali a Mare dal 1873 ad oggi, e che il vecchio cantastorie trascina nel suo carrozzone. Bello come il baraccone di un carrista, dove restano appesi profili di cartapesta come quadri in un museo.

A scattare l’immagine scelta per realizzare il poster – in carta patinata e stampato grazie al sostegno della Città di Viareggio, di ICare e di Farmacity – è stato un fotografo per passione e marittimo di professione: Carlo Francesconi. Come molti appassionati di fotografia, anche Francesconi ama guardare il Carnevale attraverso la lente del suo obiettivo, e fermare in uno scatto l’euforia della festa. "Spesso il mare mi porta lontano dalla mia città – racconta Francesconi –. Ma quando il lavoro mi concede di essere a Viareggio durante il Carnevale non mi perdo un corso, perché qui ritrovo tutto lo spirito che caratterizza Viareggio. E cerco di godermelo fino in fondo". E del corso Francesconi cerca di immortalare tutte le emozioni, attraverso le espressioni delle maschere. "Credo che proprio le espressioni dei volti – spiega – riescano a restituire ciò che il Carnevale dà alle persone". Che sia un sorriso, lo stupore, il trucco sbaffato dopo un bacio. "Ma ovviamente non mi perdo nemmeno un carri". Andando caccia di ogni dettaglio curioso, anche di quelli meno appariscenti ma comunque significativi. "E devo dire che di spunti ai fotografi – prosegue Francesconi – le costruzioni ne danno sempre molte. Penso all’espressione del pagliaccio dei Lebigre - Roger; alla forza che esprimeva il gorilla della famiglia Cinquini - Cirri. E ovviamente a tutti i dettagli del cantastorie di Allegrucci. Tutte opere bellissime, capaci di vivere grazie all’umanità dei figuranti che hanno messo in scena spettacoli coinvolgenti sotto ogni profilo". Il suo carro preferito? "Non saprei scegliere – conclude Francesconi –. Credo che questi tre potevano ambire tutti alla vittoria. Ma forse Allegrucci è riuscito a realizzare il manifesto perfetto per celebrare il centocinquantesimo anniversario del Carnevale". Manifesto che sarà protagonista del poster che, dopo il libro realizzato da La Nazione e donato a Viareggio alla vigilia del quarto corso, troverete domani in edicola, distribuito in omaggio con il nostro quotidiano.

Red.Viar.