Domani il calendario 2024. Sarà abbinato al giornale. Omaggio al volontariato

Manca ormai poco all’uscita del calendario 2024 che La Nazione dedicherà anche stavolta alle associazioni di volontariato del territorio. Il calendario sarà in edicola domani gratuitamente insieme al nostro giornale, con i dodici mesi scanditi da altrettante realtà versiliesi che ogni giorno ci mettono impegno e passione ciascuna nel proprio ambito, dal sociale alla cultura, dalla sanità allo sport fino agli amici a quattro zampe.

A proposito di sociale non mancherà la presenza della “Casa delle donne“ di Viareggio, nata nel 1996 con sede al quartiere Marco Polo. I numeri parlano di una ventina di volontarie, guidate dalla presidente Ersilia Raffaelli, e oltre 4mila donne assistite (221 nel 2023) in questi 27 anni di attività. "Siamo partite come progetto ’Cittadinanza per le donne’ – spiega Raffaelli – mettendo in piedi una struttura che fin dall’inizio ha consentito alle donne di incontrarsi, fare progetti ed essere cittadine attive nel sociale. Poi abbiamo ampliato il nostro raggio d’azione ed è in questo contesto che nel 2001, all’interno della struttura, ha preso il via il centro anti-violenza ’L’una per l’altra’ con tanto di biblioteca e sportello per le donne immigrate. Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin c’è stata una risposta maggiore sul fronte delle donazioni – conclude – e siamo orgogliose di essere diventate un punto di riferimento. Ma è necessario un adeguato finanziamento da parte dello Stato e delle istituzioni affinché il nostro lavoro politico e di servizio non venga meno".

RedViar