Domani i funerali di Fulvio Brunini

Si svolgeranno domani alle 11,15 in chiesa a Querceta i funerali di Fulvio Brunini, l’anziano pedone 87enne investito da una moto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa mentre si recava a fare il volontario alla sagra del Ronocchio. Il magistrato ha infatti dato il nulla osta per la celebrazione. Stamani dalle 12 sarà allestita la camera ardente alla Croce Bianca. I familiari nell’occasione esporranno una cassetta per raccogliere offerte da donare ad un progetto di solidarietà. Intanto restano gravi le condizioni del centauro, un 51enne moldavo residente a Corvaia.