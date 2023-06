Domanda presentata in ritardo Sequestrate tre passerelle al JustMe

di Daniele Masseglia

Esattamente come l’anno scorso, il “JustMe“ di Focette ha iniziato la stagione estiva con un sequestro ad opera della Capitaneria di porto di Viareggio. Con una differenza, però, sostanziale: mentre lo scorso luglio, poco dopo il battesimo del nuovo locale,subentrato allo storico “Ostras“, i sigilli avevano riguardato la zona discoteca a causa di incongruenze di natura demaniale, quelli scattati ieri intorno all’ora di pranzo sono stati limitati a tre passerelle che consentono, dalle tende, di raggiungere la battigia. Il sequestro preventivo è stato messo in atto dalla Guardia costiera nell’ambito di un’attività di controllo condotta insieme all’Agenzia del demanio.

Durante le verifiche i militari hanno riscontrato infatti alcune irregolarità legate in particolare ad aspetti burocratici. In sostanza i rappresentanti de “Il Barattolo“, società che ha in concessione lo stabilimento balneare, hanno presentato in ritardo le domande necessarie per ottenere dal demanio il via libera all’installazione delle passerelle in questione. Come da prassi, le strutture sono state delimitate con l’apposito nastro per interdire il loro utilizzo: il sequestro rimarrà in vigore finché i concessionari non si saranno messi in regola. Raggiunto telefonicamente dal nostro giornale, lo staff de “Il Barattolo“ conferma l’operazione e si dice assolutamente fiducioso su una rapida soluzione del problema. "È vero, stamani (ieri, ndr) la Capitaneria è venuta per alcuni controlli contestandoci il ritardo della domanda che andava presentata per le tre passerelle – spiegano – facendo scattare così il sequestro preventivo. Ci stiamo già rimboccando le maniche e contiamo di ripresentare la domanda, che sarà valida per l’intera stagione estiva, nel giro di pochissimi giorni. Fino ad allora le passerelle non potranno essere utilizzate. Ci scusiamo con i clienti, ma è stato un semplice intoppo burocratico facilmente e rapidamente risolvibile".

Quella di ieri, dicevamo in apertura, è stata la seconda tegola per queste prime due stagioni targate “JustMe“. La prima risale allo scorso 27 luglio, quando una parte del locale fu sottoposta a sequestro penale da parte dalla Capitaneria di porto di Viareggio a causa di alcune incongruenze di carattere demaniale. I sigilli avevano interessato la zona discoteca subito a monte della spiaggia, senza intaccare lo stabilimento balneare. Anche in quel caso il sequestro fu conseguenza non di esposti o “soffiate“, bensì delle attività di controllo effettuate regolarmente durante l’estate.