Dodici bozzetti saranno esposti a Bruxelles

La tradizione artistica e artigiana di Pietrasanta che si irradia in tutta Europa, raccontata attraverso le collaborazioni che artisti di ogni nazionalità e provenienza hanno stretto, nel tempo, con i laboratori e le fonderie locali. E’ la mostra "Le origini della scultura – Pietrasanta un ponte tra Toscana ed Europa" che da domani al 5 maggio porterà 12 opere del Museo dei Bozzetti in esposizione al Palazzo del Parlamento Europeo di Bruxelles. Protagoniste di questo “viaggio” europeo saranno “Tensei Tenmoku” del giapponese Kan Yasuda; “Le mani” di Alberto Cortina; “Orizzonte” di Igor Mitoraj; “Aurora” di Jan Pater; “Torso” del danese Jens-Flemming Sorensen; “Concordia” di Giuliano Vangi, in Italia; “Pregnant Nana” della francese Niki De Saint Phalle; “Danzatore” della ceca Anna Chromy; “Donner” del belga Jean-Michel Folon. A Bruxelles saliranno anche “Donna con ombrello” di Fernando Botero e “Balance and Counter-Balance” della britannica Cynthia Sah. "Sarà una opportunità meravigliosa per Bruxelles per conoscere un pezzo importante della cultura e della storia di Pietrasanta e dell’intera Toscana" ha detto l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ieri alla presentazione della mostra. "Il nostro impegno nei confronti della cultura, dell’arte e dei nostri artigiani – ha sottolineato il sindaco Alberto Giovannetti, ricandidato alle prossime amministrative – è sempre stato massimo, ed oggi Pietrasanta è un brand e un marchio ben riconoscibile, in Italia e all’estero. Molto ancora dobbiamo fare nei prossimi cinque anni, a partire dal completamento del museo Mitoraj passando per palazzo Moroni, il museo archeologico e tutte le numerose forme d’arte di cui il nostro territorio si fa quotidianamente espressione, senza dimenticare la musica"