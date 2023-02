Divieti e "avvisi" a Camaiore Nessuna ordinanza a Viareggio

In Versilia area costiera, stazione di rilevamento Arpat di Viareggio-via Maroncelli, in 4 giorni su 7 sono stati ruperati i limiti delle Pm10, complici le condizioni meteo che reeteranno critiche anche nei prossimi giorni. Per la legge regionale vanno presi provvedimenti e, per ora a Camaiore, il sindaco Marcello Pierucci ha emanato un’ordinanza di avviso contro gli abbruciamenti di vegetazione. A Camaiore il problema del ristagno d’aria colpisce la periferia e Capezzano, spiega Pierucci. Nei giorni scorsi aveva firmato l’ordinanza contro i falò al di sotto dei 200 metri di altitudine. Da ieri il sindaco ha ordinato per 5 giorni l’adozione di comportamenti virtuosi per rendere l’aria salubre: evitare di bruciare biomasse all’aperto; spegnimento dei motori dei veicoli durante le soste, anche per bus di linea e veicoli durante carico e scarico; ridurre a 9 ore giornalieri l’accensione del riscaldamento delle case con temperatura massima 18 gradi; privilegiare l’uso dei mezzi pubblici; usare il car sharing; e, cosa che potrebbe essere preoccupante, "evitare i tenere i bambini a un’altezza di 3050 centimetri dal suolo,(livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli) utilizzando carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata". A Viareggio, invece, per ora non sono stati presi provvedimenti.

I.P.