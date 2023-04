Divieti di balneazione Gaia vuole cabina di regia "Serve un progetto unico"

Prevenire i divieti di balneazione tramite una cabina di regia, ridurre al minimo le perdite dalle tubazioni e potenziare la fognatura nera e il depuratore del Pollino. Sono alcune delle priorità che Gaia metterà nero su bianco in occasione dell’assemblea dei comuni-soci in agenda il 28 aprile al Sant’Agostino per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022. Pur non potendo ancora fornire i numeri ufficiali, il gestore idrico parla di "annata soddisfacente" riferendosi sia a quella appena conclusa che al 2023, specie per quanto riguarda gli investimenti.

Basti pensare che l’anno scorso i 40 milioni di euro previsti in realtà sono diventati 43, mentre sul preventivo 2023 Gaia conta di raggiungere quota 50 milioni e di dare un’accellerata agli interventi grazie anche a un’apposita squadra di progettisti che ha portato all’ottenimento di tantissimi contributi via Pnrr, vedi i 25 milioni ottenuti nel 2022. I numeri dicono che dal 2018 al 2023 Gaia ha investito (o sta completando) circa 47 milioni per la sostituzione e manutenzione delle reti dell’acquedotto, pari a circa 5.200 chilometri in tutto il territorio gestito. A questi si aggiungono ulteriori 6 milioni per la ricerca di perdite mentre tra il 2024 e il 2026 altri 40 milioni saranno investiti per le sostituzioni delle infrastrutture e 10 milioni per la ricerca delle perdite e proseguire con la modellazione della rete. In Versilia, nel solo 2023, saranno completati oltre 7 milioni di interventi, molti dei quali sono in corso o in procinto di essere attivati, con l’obiettivo di contrastare le perdite idriche. Tra gli altri capitoli presi in esame c’è sicuramente il depuratore del Pollino, con il Cda che ha da poco appprovato un intervento per potenziare la copertura delle vasche (in chiave anti-odori) e la linea dei fanghi. Sempre per il Pollino, invece, è in corso la riprogettazione delle fognature nere a causa di problemi di carattere tecnico. Tutto a posto invece a Marina, dove i lavori sono attualmente in corso in via Ottoboni a Motrone e in altre zone. Infine, ma non per importanza, la questione dei divieti di balneazione. L’obiettivo di Gaia, seguendo il modello di Rimini, è di convocare i comuni, il Consorzio di bonifica e la Regione per creare una cabina di regia in cui possano convergere informazioni, dati e conoscenze tali da redigere un progetto complessivo di gestione dell’acqua.

Daniele Masseglia