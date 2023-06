Divieti di balneazione Attese le nuove analisi Polemiche tra politici: se ne parla dal 2014

Piove governo ladro. E la Regione? Se lo ricorderà qualcuno che l’Accordo di programma sulla balneazione, tra Firenze le Province e i Comuni costieri, fu firmato a fine aprile 2004? Nove anni fa: un altro po’ e gli Achei tornano da Troia. E siccome a differenza dell’anno scorso è piovuto fino a metà giugno, riecco i divieti. Fogne, bandiere blu, 38,6 milioni investiti allora dalla Regione, sperimentazione con l’acido peracetico. Tutto come prima. Anche le polemiche politiche.

L’acido peracetico aveva dato qualche risultato. Poi venne fuori che poteva essere tossico, soprattutto per la microfauna e la microflora nei corsi d’acqua che invece, con gli escrementi non depurati, ingrassano. L’Istituto superiore della sanità doveva chiarire, 5 anni fa, i dubbi su questa sostanza che è un mix di perossido di ossigeno (l’acqua ossigenata) e acido acetico (l’aceto da tavola). Anche qui milioni per il liquido e gli impianti, rimasti sospesi. E comunque tutto questo era un palliativo in sostituzione delle fogne e dei collegamenti ai depuratori che ancora mancano.

Dai colibatteri, in attesa delle controanalisi Arpat che saranno ok perché non è più piovuto, si passa alle parole dei politici. Lorenzo Bertoli, membro della segreteria viareggina del Pd con delega alla sanità, sprona il partito: "La salute del mare è la nostra salute. Chiedo che il nostro gruppo consiliare faccia un’interrogazione al sindaco Del Ghingaro per sapere quali interventi siano previsti, al di là degli estemporanei divieti. Ma dobbiamo anche chiedere al Comune di Camaiore se ha verificato le prescrizioni, già previste, rispetto agli sversamenti nella Fossa dell’Abate". Vale la pena ricordare che il sindaco di Camaiore è un Dem.

Ancora a Lido di Camaiore, Cinzia Romboni dei Fratelli d’Italia rammenta la Bandiera Blu ma storce il naso: "Il problema va avanti da anni senza che nessuno faccia niente. La soluzione deve essere accelerata. Inutile ripetere la solita storia dello sversamento in mare dopo le piogge: le nostre acque dovrebbero essere sicure, dovremmo andare incontro alla stagione con tranquillità e non con questa spada di Damocle che allarma ogni volta che ci sono precipitazioni più o meno abbondanti".