Divieti a Viareggio: da domani scattano i primi cambiamenti

Ogni cantiere porta con sé attesa e novità, ma inevitabilmente anche qualche disagio. C’è chi brontola per la polvere, chi per i rumori, chi, invece, per le transenne e i divieti. E chi un po’ per tutto.

I lavori di via Mazzini avranno inevitabilmente un impatto sulla città e sul traffico, che l’amministrazione Del Ghingaro ha cercato di limitare procedendo per lotti. Due isolati alla volta. E da domani scatta la prima ordinanza con la limitazione alla circolazione, firmata dalla comandante della Polizia Municipale, che resterà in vigore fino al 31 dicembre. E dunque viene imposto il divieto di transito e di sosta ambo i lati di via Mazzini nel tratto tra la via Pucci e la Piazza Dante e il divieto di sosta nel primo stallo lato monti di via Pucci. Sarà inoltre vietata la sosta anche in piazza Dante, lato monti, tra la cabina elettrica e la via Cairoli dove trova dimora il cantiere. Lungo tutta via Mazzini sarà inoltre interdetta la circolazione agli autobus, compresi quelli del trasporto pubblico.

Proprio in queste ore i tecnici di Autolinee Toscane stanno studiando un percorso alternativo, ma con molta probabilità la corse potrebbe essere dirottate in via Machiavelli. L’unica alternativa possibile.