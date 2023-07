Diverse esplosioni in serie Incendio in ditta nautica A fuoco il magazzino Danni ingenti, nessun ferito

di Martina Del Chicca

"Abbiamo sentito un odore acre, abbiamo pensato che arrivasse da qualche falegnameria qui intorno...". “Staranno facendo una lavorazione particolare“ ha ipotizzato chi lavora tra i cantieri. Invece "Il tempo di affacciarci e – raccontano – abbiamo visto le fiamme", alte come i pini secolari che fanno ombra al porto. Erano le 18, l’ora in cui Viareggio d’estate s’indora, quando il fuoco e poi un nuvolone, nero come la pece, si sono sollevati nel cuore della Darsena.

Quell’immagine, quella colonna di fumo che spinta dal Libeccio ha cominciato a stendersi dal mare verso le montagne, ha fatto il giro delle chat e dei social in un istante. E correndo giù per via Coppino, intasata dal traffico e dal panico, la sensazione è stata che gli occhi di ogni viareggino fossero diretti là, “di là dal molo“, oltre i tetti azzurri dei cantieri Azimut-Benetti. Là dove le fiamme hanno avvolto in un istante il magazzino della “Versilia Supply Service“, la ditta di forniture nautiche per i superyacht fondata quasi quarant’anni fa da Giuliano Tomei, oggi presidente del Viareggio Calcio, che è presente con varie strutture satellite in tutta Italia e all’estero e conta oltre cinquanta dipendenti.

Non c’era nessuno a quell’ora, l’ora in cui è divampato il rogo. I dipendenti avevano da poco timbrato il cartellino, il turno finisce alle 17.30 e l’ultimo ha chiuso la porta alle 17.50. Dopo aver fatto la doccia. Dunque il magazzino – che da via Paolo Savi si allunga fino in via Virgilio – era vuoto. E al momento nessuno sa cosa abbia innescato la miccia, perché il quadro sia più chiaro occorrerà aspettare l’esito dei rilievi in corso.

Ma quasi certamente tutto è cominciato dal reparto spedizioni, che ha subito i danni più gravi, dove erano parcheggiati quattro furgoni, carichi per le consegne dell’indomani. E anche un muletto. Il fuoco ha scatenato quindi una serie di esplosioni, "Almeno una decina" racconta un’impiegata di un’azienda vicina. "I vetri dell’ufficio – prosegue – tremavano così forte che ho temuto potessero infrangersi". Quelle esplosioni hanno invece abbattuto anche parte della facciata della Versilia Supply Service, quella sul fronte di Virgilio. Nessuno, grazie al cielo, è rimasto ferito in quell’inferno.

Le chiamate al numero di soccorso hanno cominciato a sommate una sull’altra, come il suono delle sirene spiegate dei vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri, polizia municipale. Di fronte al magazzino in fiamme si è precipitato anche il vicesindaco Valter Alberici, con gli assessori Pierucci e Meciani, e il commissario dell’autorità portuale Alessandro Rosselli. Anche Katia Balducci, presidente di Navigo; la casa e il cantiere di famiglia distano infatti pochi passi dal magazzino Versilia Supply Service. Di fronte al quale Giuliano Tomei, insieme al figlio Stefano, ha seguito passo dopo passo tutte le operazioni di spegnimento. Nessuna parola, solo un senso di profondo sgomento negli occhi. "Non lo so, non so cosa possa essere successo" ha ripetuto a chi si avvicinava. Intorno a lui si sono stretti tutti i dipendenti dell’azienda, che pur avendo conquistato il mondo conserva ancora una dimensione familiare. Tanti operai della Darsena, e delle aziende vicine. Qualcuno ha provato ad allungargli una mascherina, qualcuno un po’ d’acqua una parola di conforto: "Vi rialzerete".