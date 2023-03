Diventare “digitali“ a 65 anni e più In tanti al corso sui rischi di internet

di Daniele Masseglia

Nessun divano su cui poltrire tutto il giorno davanti alla tv, nessun segreto telematico durante la navigazione su internet, occhi sempre aperti anche quando arrivano richieste di contatto da fantomatici agenti delle forze dell’ordine. Se gli over 65 sono sempre più “digitali“ e affrontano con gli strumenti giusti le trappole della rete è grazie anche al progetto “Formazione anziani all’uso del digitale - Diventare cittadino digitale”, organizzato dal comando generale dell’arma dei Carabinieri in collaborazione con la società “Leonardo“. L’ultimo atto si è svolto ieri mattina alla stazione dei carabinieri di Pietrasanta alla presenza del capitano Marco Colella, comandante della compagnia di Viareggio, e gli ingegneri Filippo Ferrara e Angelo Quattrone di “Leonardo“.

Al motto “Felici e connessi“, il progetto aveva come obiettivo quello di ridurre il rischio truffe on line, riducendo gli ostacoli all’accesso ad internet da parte delle fasce sociali più deboli. La stazione dei carabinieri di Pietrasanta, in questo senso, negli ultimi 15 giorni ha accolto 17 cittadini desiderosi di acquisire le nozioni informatiche di base nonché alcuni consigli sui rischi in cui potrebbero incorrere navigando in rete. Al termine del corso ogni partecipante ha poi ricevuto un attestato di partecipazione. "Iniziative di questo tipo – ha detto il comandante Colella – servono non solo a consolidare il rapporto tra l’Arma e il cittadino, ma anche a sensibilizzare, informare e prevenire le fasce più deboli della società sui pericoli presenti su internet. Il corso è nato per abbattere i gap generazionali connessi alle tecnologie, che sono in continuo mutamento. È stato un momenti di crescita per tutti: gli over 65 sono stati aiutati sul piano informatico e i corsisti, a loro volta, hanno dato lezioni ed esempi di vita".

I partecipanti sono stati selezionati nei paesini con meno di 8mila abitanti e nel giro di poco tempo hanno imparato l’uso di pc e strumenti di base come cellulare ed e-mail e altri di utilizzo quotidiano come lo Spid per collegarsi a ospedali, siti dei comuni e Inps. "Chi non aveva lo Spid né la carta d’identità digitale – proseguono Ferrara e Quattrone – ha sempre avuto dei problemi per accedere a determinati servizi. Durante il corso, invece, hanno imparato ad andare alle Poste per richiederli". Infine i consigli per guardarsi le spalle dal rischio truffe: chiamare sempre il ’112’, che è gratis ed è gestito da un operatore 24 ore su 24, non rispondere a mail strane, ad esempio quando contengono presunti atti giudiziari, e non fidarsi neppure di gente in divisa e con il tesserino.