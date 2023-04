Disturbi nati da ragazzo "Bizzarrie e deliri assoluti"

Si erano manifestati già in età adolescenziale i problemi comportamentali di Gianluca Paul Seung. La madre non li aveva mai sottovalutati. A tal punto che aveva richiesto l’aiuto del Comune tramite i servizi sociali del comune di Viareggio già nel 2006 quando Gianluca ha 15 anni. Ma le cose non sono affatto migliorate e la convivenza in casa con quel figlio problematico non è stata affatto facile in quegli anni. Per questo venne preso in carico prima da uno psicologo e poi da uno psichiatra della Asl, il dottor Martinucci, che poi venne aggredito e ferito quattro anni più tardi dopo che lui autonomamente aveva deciso di non farsi curare. In quegli anni dell’adolescenza gli esperti che lo presero in carico constatarono il progressivo isolamento del ragazzo e la sua sregolatezza comportamentale. Nel 2007 gli vennero diagnosticate "tematiche deliranti a contenuto somatico, bizzarrie del comportamento, inadeguatezza nelle relazioni interpersonali". Curato in psichiatria si notava un miglioramento della sintomatologia psicotica "pur in permanenza di aspetti del comportamento non sempre adeguati con lievi distorsioni cognitive".

Dopo il primo Tso a cui fu sottoposto nel 2008 lui rifiutò ogni cura. E la situazione è peggiorata. In lui è cresciuta la mania di persecuzione, convinto del fatto che gli psichiatri volessero fare del male a lui e agli altri pazienti.

Il rapporto con gli altri pazienti psichiatrici merita un capitolo a parte. Nel suo delirio il Seung volle ergersi a paladino dei diritti dei pazienti. Nelle sue scorribande nel reparto di psichiatria voleva per forza incontrare qualcuno di loro. A tutti cercava di inculcare l’idea che in quel reparto stessero loro facendo del male. E riuscì a circondarsi di qualche adepto, tanto che nel maggio 2017 mise in piedi un’associazione l’Adup, associazione difesa utenti psichiatrici, di cui lui era il presidente nelle cui vesti partecipava a dibattiti e incontri sulla salute mentale. E poco dopo aver fondato l’associazione venne nuovamente ricoverato "perché trovato in stato confusionale dovuto a rabdomiolisi in abuso di sostanze psicotrope". In quegli anni nella sua testa aveva formato una serie di teorie deliranti e complottistiche che volle condividere con tutti: con la gente che incontrava per strada, con le autorità (Comuni, Tribunali, Asl, Regione) inviando mail che inoltrava anche per conoscenza alla stampa. Dal contenuto farneticante con accuse mai dimostrate e senza alcun senso logico.

Insomma in tutti i modi ha fatto capire che aveva bisogno di aiuto. O che quantomeno andava fermato in un istituto carcerario se capace di intendere o di volere, o in una residenza specifica in caso contrario per essere curato. Ma nulla di questo è stato fatto.