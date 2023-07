"Dissentire è un suo diritto"

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi torna a parlare delle questioni pucciniane, schierandosi nuovamente dalla parte di Veronesi. "Qui non c’è nessuna censura invocata, ma un’insofferenza estetica manifestata in una conferenza stampa, e condivisa dal sindaco di Lucca e dagli altri membri del comitato fra i quali l’assessore del Comune di Pescaglia e Ilaria del Bianco dell’associazione “Lucchesi nel mondo”. La protesta politica è stata invece, per sua stessa ammissione, la cifra della regia di Christophe Gayral, e la posizione assunta del presidente del Festival Pucciniano che ha licenziato d’autorità il direttore Alberto Veronesi per avere, senza rinunciare ai suoi doveri, manifestato il proprio dissenso, suo diritto costituzionale. La musica, come sappiamo, non prevede l’uso degli occhi.Luigi Ficacci lo sa bene".