Disperso fungaiolo caduto nei boschi Vane le ricerche durate tutta la giornata

Ore di apprensione per un fungaiolo di 76 anni disperso ieri in Alta Versilia con le operazioni di soccorso che si sono protratte per l’intera giornata e la serata. L’uomo, di Valdicastello, era andato a cercare funghi insieme a un amico nella zona sopra Malbacco (Seravezza). Ma dopo essersi diviso dal compagno, sul posto si è abbattuto un temporale e da quel momento, intorno alle 11, di lui si è persa ogni traccia.

All’amico, che all’inizio era riuscito a contattarlo per telefono, il 76enne ha riferito di essere caduto e di esseri fatto male e di non riuscire ad alzarsi. Dopo questa indicazione non è stato più possibile per lui stabilire altri contatti. A quel punto, dopo l’allarme, sono partite le ricerche del Soccorso alpino e speleologico toscano (dalla stazione di Querceta) che hanno visto impegnati anche Guardia di finanza e vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, oltre all’unità di comando locale (Uc) per il coordinamento delle operazioni, i Saf (speleo-alpino-fluviale), l’elicottero Vf Drago, le unità cinofile e il personale sia del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) sia del nucleo Tas. Nel pomeriggio sono intervenute anche le stazioni di soccorso alpino della 17^ delegazione apuana. Alla fine tramite un dispositivo di geolocalizzazione è stato individuato il punto in cui si trovava il telefono dell’uomo, con i soccorritori che si sono diretti verso queste coordinate ma a tarda nottata dell’uomo ancora nessuna traccia e la preoccupazione si è fatta strada.