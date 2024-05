Svuotava cantine, ma i rifiuti pericolosi finivano nel suo campo

Viareggio, 18 maggio 2024 – Profitti illeciti e crimini ambientali che mettono a rischio la salute di territori e di chi li abita. Un caso è emerso in Versilia dove si sono concentrati i controlli della polizia insieme alla Capitaneria di Porto. L’operazione, su scala nazionale, è scattata anche nella provincia di Lucca la mattina del 13 e 14 maggio 2024. La Squadra Mobile di Lucca, con l’ausilio della sezione polizia stradale di Lucca, del Commissariato di Viareggio e della Capitaneria di Porto di Viareggio, hanno svolto i controlli, mirati appunto a prevenire e reprimere reati connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti, individuando a Torre del Lago una discarica abusiva in un’area di un‘abitazione privata di proprietà di un italiano di 60 anni disoccupato. L’area di oltre 200 mq in cui è stata accertata la presenza di una discarica abusiva di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di una gestione illecita dei rifiuti stessi, è stata sequestrata.

L’uomo, con il concorso di un cittadino marocchino di 50 anni, presumibilmente, svuotava cantine, rassicurando i clienti sul corretto smaltimento dei rifiuti che in realtà venivano sversati nel suo terreno.

Con il contributo della polizia stradale, inoltre, è stato denunciato un cittadino lucchese individuato nell’atto di trasportare rifiuti speciali pericolosi senza le previste iscrizioni all’albo dei gestori ambientali.