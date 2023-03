Disagi alimentari Una giornata con gli studenti

Un momento di confronto e di riflessione sui disagi connessi all’alimentazione e all’immagine corporea insieme alle classi prime e seconde del liceo scientifico Chini-Michelangelo. Con il patrocinio di “Coloriamoci di Lilla” e del Comune, in collaborazione con le pari opportunità, lo sportello d’ascolto “Donne per le Donne” della Croce Verde di Forte dei Marmi ieri mattina a Villa Bertelli c’è stato un momento di confronto sul tema insieme alle classi prime e seconde del liceo scientifico Chini-Michelangelo. "La risposta dei ragazzi è stata la più bella conferma – sottolinea il sindaco Bruno Murzi - della riuscita dell’iniziativa. E’ fondamentale tenere alta l’attenzione su questa problematica sempre più emergente e acuita in modo esponenziale a seguito della pandemia da Covid non solo nell’aumento dei casi, ma anche nell’abbassamento dell’età d’esordio con un’impennata nella fase preadolescenziale, tra i 10 e i 13 anni".

Tanti i temi affrontati. La dottoressa Valentina Groppi ha evidenziato l’importanza del rapporto che tutti noi abbiamo con il cibo e di come questo si instauri già dalla primissima infanzia e di come crescendo, questa relazione così importante, si possa complicare al punto di diventare un nemico da combattere. La dottoressa Elena Bottazzi ha parlato dei disturbi legati al comportamento alimentare a partire dal suo primo romanzo sportivo pubblicato “Sui tuoi passi”. Il dottor Luigi Pietro Bellucci ha illustrato le diverse modalità di assunzione delle bevande alcoliche, dal bicchiere ai pasti al binge drinking. Infine la dottoressa Anna Baldi ha fatto una panoramica del contesto degli ultimi decenni in cui le manifestazioni di allergia e intolleranza alimentare sono diventate di più frequente osservazione, soprattutto nei paesi a più elevato tenore di vita.