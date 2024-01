"Diritto all’accesso agli atti". Caso Pio Campana in ballo

"Il segretario comunale ha confermato che ho diritto a conoscere gli atti: andrò avanti per approfondire le dinamiche relative a Palazzo Raffaelli". Il capogruppo di Creare Futuro, Giacomo Genovesi, non demorde: dopo che il presidente Daniele Spina ha risposto ’picche’ alla richiesta di accesso agli atti all’istituto Pio Campana per comprendere perchè questo, dopo aver deliberato per l’acquisto dell’immobile, si sia poi tirato indietro, adesso c’è la svolta. Il segretario Luca Lazzarini si è infatti espresso in merito alla posizione del consigliere, precisando che per il Pio Campana "c’è l’impossibilità di condividere la classificazione operata tra enti vigilati, partecipati e dipendenti e le conseguenze tratte in relazione alle limitazioni al diritto di accesso ai consiglieri". Il segretario poi, evidenziando come il Pio abbia personalità di diritto pubblico, ne sottolinea il rapporto di dipendenza con l’amministrazione visto che il Comune nomina la maggioranza dei membri del cda. Dunque riaprendo la strada alla richiesta di Genovesi