Diritti dell’infanzia, fiaccolata dei bambini in centro fino al pontile I bambini di Forte dei Marmi illumineranno il paese lunedì per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato. Visite alle scuole aperte previste il 4 e 11 dicembre e 9 gennaio.