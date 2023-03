I diritti degli animali. Ora un pool di avvocati si mette al servizio di Fido

Tutela degli animali con Gaia Lex Lucca

Viareggio, 18 marzo 2023 – Il vicino di casa pretende che ci sbarazziamo del nostro cane semplicemente perché gli dà fastidio? L’amministratore di condominio non vuole che ci occupiamo di sfamare i gatti randagi? Dobbiamo fare una denuncia per abbandono o maltrattamento di animali? A rispondere a queste e altre situazioni che vedono protagonisti (loro malgrado) i nostri amici a quattro zampe, ora c’è un poolo di legali specializzati proprio nella tutela dei diritti di Fido e, ovviamente, del suo proprietario. Gaia Lex è centro di azione giuridica per gli animali e l’ambiente creato dall’associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus, che si occupa appunto di intraprendere ogni iniziativa legale opportuna in favore degli animali e dell’ambiente.

Come si diceva, Gaia lex si avvale di un pool di avvocati esperti di legislazione animale e ha apeto una sede a Viareggio che si occupa di tutto quanto avviene nella provincia di Lucca. A farne parte sono l’avvocato Stefania Vecoli, già attiva da tempo, cui si sono adesso affiancate anche le colleghe Alessandra Trezzi e Viviana Marcucci. Il team di Gaia Lex Lucca con sede a Viareggio e attivo in tutta la provincia è considerato uno dei più forti d’Italia.

Stefania Vecoli, oltre che avvocato, è animalista convinta. "Da tempo mi prodigo per operare a favore dei diritti degli animali. Sia a livello umano che professionale", racconta l’avvocato Vecoli. Ma tutte e tre hanno particolarmente a cuore i diritti degli animali. "Mettiamo a disposizione tutto il nostro amore per gli animali e le nostre competenze giuridiche per difendere chi non ha voce", dichiarano Vecoli, Trezzi e Marcucci.

«Gaia lex nasce per dare una risposta alla richiesta di assistenza legale da parte di cittadini e associazioni sulle tematiche ambientali e sulla difesa degli animali – spiega il presidente nazionale di Gaia, Edgar Meyer – I suoi scopi principali sono quelli di garantire ai cittadini consulenza, assistenza e supporto concreto in materia di tutela degli animali al fine di assicurare un intervento in difesa degli interessi lesi". Gaia Lex risponde alla mail: [email protected].

Gaia lex e Gaia Lex lucca si rivolgono anche alle istituzioni per instaurare una collaborazione volta alla produzione e all’applicazione delle norme necessarie a tutelare i diritti dell’ambiente e degli animali che promuovano la coscienza ambientalista e animalista al fine di pervenire a soluzioni per migliorare l’ambiente stesso.

«I diritti degli animali nella Provincia di Lucca passano all’attacco!” concludono gli avvocati Meyer, Vecoli, Trezzi e Marcucci.

red.viar