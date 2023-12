"Dimmi solo come stai". L’appello per Anastasia

Dopo una settimana ancora non si hanno notizie di Anastasia, la sedicenne originaria di Viareggio scomparsa mercoledì scorso da Pavia, dove si era trasferita da alcuni mesi. La sorella Micol Ronchi, speaker radiofonica, attraverso Instagram chiede, soprattutto alla nostra comunità, la massima collaborazione. Perché è qui che la ragazza potrebbe essere tornata, per ritrovare i suoi amici. "Chi è di Torre del Lago faccia un giro in Pineta, chi è di Viareggio tenga gli occhi aperti. Se doveste avvistarla, vi prego – e l’appello di Micol – avvisate il 112".

Anastasia è alta un metro e 72, quando si è allontanata – questa è l’ipotesi più concreta, dato che con sé ha portato dei vestiti – aveva i capelli corti e biondi, una giaccone blu scuro, uno zaino viola e della scarpre verdi. I carabinieri in queste ore stanno verificando tutte le segnalazioni raccolte nella nostra zona, e hanno già ascoltato alcuni degli amici della ragazza.

"No so se stai usando i social – ha aggiunto la sorella Micol – Voglio pensare ingenuamente che li stai usando. E per favore, fammi sapere che stai bene. Perché – aggiunge – ho bisogno di saperlo. Tata – prosegue rivolgendosi direttamente ad Anastasia – se hai un telefono e se sei con qualcuno e non vuoi farti trovare fammi solo sapere, in qualunque modo, che stai bene. Se non hai un telefono ferma un passante e mandami un messaggio, ricordando come ti chiamavo da piccola. Ma se qualcuno sa dove si trova o è insieme a mia sorella – conclude – almeno ci faccia sapere che sta bene".