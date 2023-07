Dimissioni di Lucchesi "Percorso concordato"

"Le dimissioni di Lucchesi sono arrivate alla fine di un percorso concordato da mesi, alla presenza dello stesso Lucchesi, da Sinistra Comune e dalla sindaca Simona Barsotti, messa a conoscenza di una decisione tanto dolorosa quanto inevitabile". A puntualizzare sul nuovo addio in giunta è il coordinatore di Sc Leonardo Gilardetti. "Nell’estate 2022 era emerda la volontà di Lucchesi si porre fine alla sua esperienza da assessore entro l’anno – premette –; siamo arrivati al 17 luglio 2023 grazie alla condisione del problema e alla stretta collaborazione con la sindaca. Il coordinamento e il gruppo consiliare di Sc hanno sempre lamentato grandi difficoltà a comunicare con Lucchesi e la situazione, nonostante i ripetuti richiami e la disponibilità di tutti a collaborare, non è cambiata".

Anche sulla lettera di commiato dell’ex assessore ci sono piccoli dissapori. "Lucchesi rivendica certi risultati dimenticandosi, come di consueto, di farlo anche a nome della forza politica che lo ha individuato come assessore. Sc in quasi due anni non gli ha mai fatto mancare quel supporto senza il quale, oggi, dovrebbe raccontare un’altra storia. Quelle che sono state vissute da Lucchesi come ingerenze, sono invece frutto di una scelta precisa, di coinvolgimento nel nostro percorso politico. È Sinistra Comune, inoltre, che per prima ringrazia gli uffici per la serietà e la competenza dimostrati. Certi risultati sono il frutto dell’immane impegno profuso dai dipendenti comunali nonostante le difficoltà di organico, ed è grazie a loro se per Sinistra Comune è stato possibile seguire l’attività amministrativa sulla quale Lucchesi, per qualche ragione, non si faceva mai sentire. Chiunque abbia un ruolo politico – conclude – deve essere pronto a confrontarsi".