Dimissioni di Corredi Strali sull’ex consigliere Il sindaco: "Senza senso"

L’Agorà di Tonfano quest’estate non resterà sguarnito. I dettagli sono top secret, ma Comune e Fondazione Versiliana stanno lavorando su un cartellone di eventi con probabile partenza il 12 luglio. Lo dimostra la pulizia dell’area, tra via Versilia e piazza XXIV Maggio, pomo della discordia di una querelle che ha portato Riccardo Corredi a dimettersi dal Consiglio di gestione della Versiliana in quanto deluso dallo stop all’Agorà.

"Mi spiace – dice il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti (nella foto col sindaco Alberto Giovannetti) – ma sono sereno: a fronte dei 170 eventi in Versiliana, per Corredi l’unico problema era l’Agorà. È stato inopportuno". Analoga strigliata arriva da Giovannetti: "Non so dare una spiegazione alla decisione di Corredi – commenta – se non che è un’uscita alla sua maniera, da uomo di marketing. Le dimissioni sono ancor più insensate se si pensa che arrivano quando il consiglio è già scaduto in virtù delle recenti elezioni amministrative. Inoltre mi risulta difficile pensare che Benedetti abbia modificato improvvisamente personalità e carattere. Di certo il ’monopolio’ dell’Agorà non è mai stato nell’ordine delle cose. C’è chi, come Benedetti, ha sistemato i conti e ottenuto risultati – conclude il sindaco – e chi invece offre fiducia a suon di slogan, salvo poi fare queste sceneggiate".

Daniele Masseglia