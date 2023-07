Dimissioni choc in giunta Lucchesi lascia l’incarico Non sarà più assessore

Lucio Lucchesi non riveste più il ruolo di assessore. Ieri ha fatto un passo indietro, dopo essere stato ‘sfiduciato’ dal coordinamento di Sinistra Comune. "Mi dimetto – scrive Lucchesi in una lettera aperta ai cittadini –; dopo quasi due anni di mandato, sono a comunicarvi le mie dimissioni da assessore comunale. La decisione è stata presa dopo che la segreteria di Sinistra Comune mi ha comunicato che il coordinamento ritiene che il sottoscritto non abbia le caratteristiche per fare l’assessore. Pur non comprendendo le motivazioni, credo che in politica la fiducia sia un aspetto fondamentale e quando viene meno se ne deve prendere atto e farsi da parte. Ho sempre ricoperto ruoli amministrativi, ottenendo ogni volta il consenso popolare per farlo. L’ho fatto sempre all’interno di coalizioni di centrosinistra, sempre con il mio modo di essere collaborativo e costruttivo. Proprio la volontà di partecipare alle elezioni in coalizione, contro il parere dei partiti che componevano Sinistra Comune, è costata l’esclusione mia e di altri compagni dal nostro partito storico".

Quasi due anni di lavoro, dunque, che Lucchesi giudica in modo più che positivo: i 750mila euro e il nuovo progetto per la scuola di Quiesa, dove a breve aprirà l’ultimo cantiere; l’intervento di riqualificazione della piscina da quasi 4 milioni; la ricostruzione dell’asilo nido di Piano di Mommio da un milione e mezzo di euro; la gara da un milione e mezzo per le scuole medie di Piano di Conca; l’intervento alle elementari Bozzano; la sistemazione del tetto della scuola media di Massarosa e altro ancora. "L’unico rammarico è stata l’impossibilità di avere risorse necessarie per poter avviare una programmazione dei piccoli interventi, delle manutenzioni sul territorio lasciate a interventi localizzati e sempre d’urgenza – continua Lucchesi –; con un solo operaio e con le poche risorse interne, l’ufficio ha fatto miracoli".

E proprio il lavoro dell’ufficio, a conti fatti, sembra essere quello di cui Lucchesi va più orgoglioso. "Sono stati mesi difficili, senza le risorse necessarie e con personale interno sottodimensionato – ammette –; i dipendenti sono il vero motore di un’amministrazione. Gli assessori vanno e vengono. Ma se, come amministratore, si è ricostruito e consolidato un ufficio capace di fare squadra e lavorare anche in difficoltà, come è stato fatto nel 2022, allora si è fatto il vero interesse della comunità e gettato le basi per il futuro. Sono stati anni di lavoro intenso – conclude –; ho sacrificato molto, forse troppo. La mia esperienza amministrativa e politica con Sinistra Comune finisce qua. Ringrazio la sindaca Simona Barsotti, chi ha avuto fiducia in me, i consiglieri e un saluto particolare va ai dipendenti del settore lavori pubblici, sport e Ced".