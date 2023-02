Dieci telecamere a Capezzano Saranno dei deterrenti contro i furti

Dieci nuove telecamere a Capezzano e alle Bocchette. Sei dispositivi di videosorveglianza generale e quattro strumenti di lettura targa veicolare che negli obiettivi della giunta comunale aumenteranno notevolmente il livello di sicurezza di alcune zone sensibili del territorio dove anche nei giorni scorsi si sono concentrati diversi furti nelle abitazioni e nelle aziende.

Sette videocamere saranno dislocate nell’area artigianale delle Bocchette: tre per la lettura delle targhe e quattro per la videosorveglianza generale. Un’ulteriore telecamera per la lettura delle targhe andrà nei pressi del Ponte di Sasso.

Infine, le ultime due telecamere per la videosorveglianza saranno installate sempre a Capezzano, in due parchi pubblici, quello di Via Massoni e quello di via La Marmora. Il Comune ha investito nel progetto di videosorveglianza 21 mila euro; mentre la Regione ha partecipato con 25 mila euro.

“Si tratta di installazioni importanti e necessarie - commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche -. Andiamo a coprire e sorvegliare la zona artigianale delle Bocchette, spesso, purtroppo, luogo di furti subiti dalle tante attività che sorgono in quell’area. Il sistema di controllo precedente era obsoleto: lo andiamo quindi ad ammodernare con interventi mirati, volti a tutelare il lavoro degli artigiani. Infine, altre due telecamere sorveglieranno due parchi pubblici di Capezzano, su cui questa amministrazione ha investito risorse negli ultimi mesi: vogliamo quindi renderli ancor più sicuri e controllati”.