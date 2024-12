Diciottenne deve scontare oltre due anni

Lo minacciarono con un coltello per rubargli due catenine , il portafoglie egli occhiali da sole. Per quella rpina compiuta sul Vialone in Darsena la scorsa estate, è stato condannato un diciottenne marocchino. Il suo complice, un connazionale diciassettenne, sarà invece giudicato a parte dal Tribunale dei minori. Il maggiorenneè stato condannato per rapina in rito abbreviato, davanti al gup del Tribunale di Lucca Antonia Aracri, a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Al momento si trova ancora in custodia cautelare da quando venne arrestato.

I fatti risalgono al 24 agosto scorso quando i due magrebini aggredirono un giovane fuori da un locale. Fu proprio la vittima a chiamare subito la polizia mentre inseguiva i rapinatori, riuscendo così a indicare alla Volante dove si erano nascosti. I due furono così arrestati e presi in custodia dalla polizia che li identificò per due marocchini, uno di 18 e l’altro di 17 anni. La Polizia recuperò anche la refurtiva che venne subito riconsegnata al proprietario.