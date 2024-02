Diciamo no allo sport che divide. Basta razzismo sui campi da gioco

Lo sport è di tutti: chi discrimina gli atleti in base al colore della pelle non ci rappresenta. Mettersi alla prova con se stessi, dare sempre il meglio, raggiungere sempre nuovi traguardi: questo è lo sport per noi. Nella nostra classe quasi tutti praticano uno sport fin dall’infanzia e perciò conosciamo e condividiamo pienamente i valori che esso ci ha insegnato, soprattutto il rispetto per il prossimo.

Ecco perché siamo profondamente amareggiati e delusi ogni volta che, attraverso lo sport, si verifica una qualche forma di discriminazione. Approfondendo questo tema in classe, abbiamo conosciuto la storia di atleti la cui brillante carriera è diventata simbolo della lotta contro il razzismo e della difesa dei diritti umani. Per esempio Jesse Owens, atleta afroamericano che vinse 4 medaglie d’oro nella corsa e nel salto in lungo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, sotto gli occhi di Adolf Hitler che -si dice- lasciò lo stadio indignato per non stringere la mano al vincitore. Nemmeno una volta tornato in America Owens fu accolto con i dovuti riguardi: il Presidente Roosevelt infatti invitò alla Casa Bianca soltanto gli atleti bianchi per conferire loro gli onori della vittoria. Muhammad Alì o Cassius Clay, uno dei più grandi pugili della storia, si oppose pubblicamente alla guerra in Vietnam e al razzismo negli USA, diventando un’icona della difesa dei diritti civili.

E oggi? Purtroppo le discriminazioni razziali sono ancora presenti nel mondo dello sport. Miriam Sylla, capitana della nazionale italiana femminile di volley, nata in Italia da genitori ivoriani, ha subito offese e insulti per il colore della sua pelle, proprio come Paola Egonu. Nel 2021 la NBA ha dovuto multare

Robert Sarver, ex-proprietario dei Phoenix Suns, per insulti razzisti e atti di bullismo verso i suoi dipendenti. Infine, tra i tanti episodi spiacevoli avvenuti sui campi da calcio, emblematica è stata la partita Udinese-Milan del 20 gennaio 2024, in cui il portiere milanista Maignan ha dovuto lasciare il campo per i cori razzisti levatisi contro di lui dai tifosi della squadra avversaria.

Nessuno sport, purtroppo, sembra immune da questa piaga. Esso dovrebbe essere invece una maniera di esprimere liberamente la propria personalità e confrontarsi con il prossimo, considerando le differenze non come un ostacolo, ma come un valore aggiunto alla competizione. L’obiettivo dello sport è infatti unire e includere le persone, coinvolgerle e rispettarle in campo così come nella vita. Solo se terremo a mente questo, lo sport potrà diventare davvero una

meravigliosa palestra di umanità.