Diamo spazio alla natura Legambiente incontri

VIAREGGIO

Viviamo in un mondo pieno di insicurezze e di incertezze, disorientati dall’incalzare della crisi climatica, ambientale, economica e sociale. Ci interroghiamo sulle responsabilità dei problemi e sulle loro possibili soluzioni, sul rapporto tra l’uomo e la natura e sulla necessità di prendersi cura del Pianeta.

Sentiamo il bisogno di rinnovare il patto di convivenza con il mondo che ci circonda, in modo da garantire la nostra sopravvivenza e quella degli altri esseri viventi, perché il nostro è un mondo dove ogni vivente (animale o vegetale) è strettamente interconnesso. Per questo Il Circolo della Versilia di Legambiente, ha pensato di organizzare un primo ciclo di incontri che aiutasse ad affrontare insieme alcune delle tematiche più attuali e a spingere le nostre menti verso la ricerca di possibili alternative.

Si tratta di tre incontri che si svolgeranno per tre martedì di seguito: 9, 16 e 23 maggio nella nuova sede dell’Uovo di Colombo, in via Matteotti 180 a Viareggio. Gli incontri sono gratuiti, ma è necessario iscriversi perché i posti sono limitati; per informazioni ed iscrizioni telefonare a Riccardo: 347-3690507 , email: [email protected]

Questi i tre appuntamenti in programma. Martedì 9 maggio: "All’ultima spiaggia: la difficile vIta del fratino" relatore Luca Puglisi – Direttore del Centro Ornitologico Toscano (COT); martedì 16 maggio: "Il Lupo (Canis lupus) nel Parco Regionale MSRM - Genesi di un branco"; martedì 23 maggio "Idee per fermare la fabbrica della siccità" relatore Gilberto Baldaccini - biologo (già dirigente Arpat).