Desirée in Alabama: "Avverato un sogno"

"Sono state due settimane intense, piene di grandi emozioni. Ho lavorato veramente bene, immersa in una buona atmosfera, tra tanti scultori che mi hanno dato veramente molto. Ho incontrato persone gentili e disponibili e sono davvero felice di aver fatto questa esperienza". La giovane scultrice pietrasantina Desirée Pucci descrive così il recente viaggio negli Usa in cui ha avuto l’onore di ricoprire il ruolo di ambasciatrice della Piccola Atene al “Sylacauga magic of marble festival”, rassegna dedicata all’arte scultorea che si è svolta in Alabama nella cittadina legata a Pietrasanta da un lungo rapporto d’amicizia.

Dal 2009, infatti, in virtù di questa amicizia culturale l’evento ospita un “testimonial” dell’artigianalità cittadina come mentore per i partecipanti del festival e per creare un’opera destinata alla collezione della “B. B. Comer memorial library“, che è la biblioteca pubblica di Sylacauga inserita, dal 2005, nel registro nazionale dei luoghi storici.

La giovane scultrice, classe ’94 e diplomata al liceo artistico “Stagi”, per l’occasione ha realizzato una composizione di calle in marmo bianco, fiore simbolo di vita (richiamandosi all’arrivo della stagione primaverile) ed emblema di bellezza raffinata, nella sua semplicità. "Voglio ringraziare il personale degli istituti culturali della nostra città – prosegue Pucci – e tutta la giunta comunale di Pietrasanta per avermi dato la possibilità di arrivare fin qui". A sua volta l’amministrazione comunale si è congratulata con la scultrice per l’opera eseguita, ringraziandola per aver contribuito a raccontare l’arte e la sapienza artigiana che identificano Pietrasanta nel mondo. Pucci l’anno scorso ha esposto alla galleria “Thomè” di Parigi e ha partecipato alla XXI edizione di “ScoglieraViva”, a Caorle, con l’opera “La Calla”.