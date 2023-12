Derubò e trascinò donna in strada. Rapinatore "tradito" dalla scarpa

Se fosse una fiaba sarebbe Cenerentola. Perché è grazie ad una scarpa che la storia arriva ad un punto di svolta. Ma quella che raccontiamo non è una favola, non ci sono principi e balli. Zucche che si trasformano in carrozze. Quella smarrita non è una scarpetta di cristallo, ma la sneaker persa dal bandito durante la rapina avvenuta all’inizio dell’estate ai danni di un’anziana coppia aggredita e scippata mentre, di sera, passeggiava in via IV Novembre. E grazie a tracce del Dna ritrovate sulla scarpa perduta i carabinieri sono riusciti ad identificare e a rintracciare quello che si ipotizza sia l’autore del colpo.

Quella scarpa da ginnastica, rimasta sull’asfalto dopo il corpo a corpo tra le vittime e il loro aggressore, ha portato i militari dritti verso il centro per il rimpatrio nella provincia di Potenza, dove l’uomo – un cittadino magrebino di 45 anni – era trattenuto in attesa di espulsione. Inchiodato proprio dalla scarpa e ritenuto dunque responsabile della rapina, su disposizione della Procura di Lucca l’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine ed irregolare sul territorio nazionale, lo scorso 6 dicembre è stato arrestato e accompagnato in carcere dai carabinieri di Venosa. Sei mesi dopo e settecento chilometri lontano da Viareggio si è chiuso il cerchio di un’indagine serrata coordinata dal comando provinciale dei carabinieri di Lucca.

Un’indagine cominciata subito dopo la denuncia della coppia di anziani vittime dello scippo precipitato in una violenta rapina. Lei ha 72 anni ed è di Viareggio, lui 83 ed è residente a Lucca. Era la sera del 20 giugno, e insieme stavano passeggiando a braccetto sul marciapiede quando – all’angolo tra la via Vespucci e la via IV Novembre – furono sorpresi alle spalle da un uomo. Quell’uomo che ha afferrò la borsa della donna, la quale si oppose con forza stringendo forte i manici della sua borsa per non cedere al malvivente alcuna soddisfazione. Lui continuò a tirare, fin quando la donna cadde. Allora la trascinò per metri sull’asfalto, prendendola a calci. Ma lei non mai ha mollato. E alla fine, dopo quella “danza“ brutale, il bandito riuscì a strappare la catenina del marito e secondo la ricostruzione dei carabinieri, fuggì mezzo scalzo: lasciando sul marciapiede, oltre alle sue vittime e alla borsa, anche una scarpa.

L’intera sequenza è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza di un’abitazione privata. E da quelle immagini i carabinieri, insieme al personale della Polizia di Stato, hanno cominciato a scavare. Sono state mostrate alla vittime e ai testimoni fotografie di cittadini nordafricani che per corporatura e nazionalità potessero in qualche modo assomigliare all’aggressore, senza ottenere però riscontri. Sono stati scandagliati filmati delle telecamere sia pubbliche che private della città, della stazione e dei luoghi di ritrovo della comunità straniera. Ma neppure da quelli è stato possibile dargli un’identità.

L’unica cosa che gli inquirenti avevano in mano era quella scarpa di ginnastica. Questo elemento – sequestrato dai carabinieri del nucleo operativo di Viareggio al termine di un lungo e minuzioso sopralluogo della zona nell’imminenza del fatto – è stata inviato alla sezione operativa del Ris di Roma che è riuscita ad estrapolare un profilo genetico che, comparato con quello dei sospettati, ha dato un riscontro. Bingo. Come Cenerentola con la scarpetta, quel profilo calzava perfettamente con l’identikit del rapinatore solitario. E sulla base delle risultanze il Pubblico Ministero della Procura di Lucca ha emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere, eseguito dai carabinieri di Venosa in provincia di Potenza.