Deperimento dei tigli "Si studino le vere cause" Il gruppo consiliare "Alternativa per Pietrasanta" richiede all'amministrazione comunale un'analisi tecnica sulle cause effettive dello stato degli alberi del viale Apua, per prevenirne l'indebolimento strutturale. Bisogna agire celermente per la manutenzione, responsabilità dell'amministrazione, dato che il viale è un monumento della città.