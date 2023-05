Denunciato per furto aggravato dopo il colpo allo stabilimento balneare

Controlli serrati del Commissariato di Viareggio, supportato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, che ha svolto un servizio specifico volto al contrasto della criminalità nei comuni di Viareggio e Massarosa. Numerose le pattuglie impegnate in tale servizio che hanno identificato 59 persone, 15 delle quali con precedenti penali, e controllato 25 autovetture effettuando 3 posti di controllo.

In particolare, la Polizia di Stato ha concentrato la sua attenzione su aree sensibili e particolarmente a rischio, non solo puntando a identificare eventuali autori di reati commessi in passato ma anche a dissuadere i malintenzionati dall’agire.

Tali attività, nella mattinata del 4 maggio maggio ha portato o, all’individuazione di un venticinquenne italiano residente in lucchesia il quale aveva posto in essere diversi tentativi di furto di bicicletta nella frazione di Torre del Lago. L’uomo è stato munito di foglio di via obbligatorio dal Comune di Viareggio. Nella notte tra il 6 ed il 7 maggio sulla Terrazza della Repubblica a Viareggio, invece, è stato individuato l’autore di un furto perpetrato poco prima ai danni del ristorante di uno stabilimento balneare. Si tratta di un trentacinquenne abitante a Viareggio, rintracciato poco distante dal luogo del furto e riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.

La Polizia di Stato torna a sottolineare l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nell’azione di prevenzione, invitando la popolazione ad adottare comportamenti attenti e responsabili per proteggere il proprio patrimonio e segnalare qualsiasi sospetto a cui potrebbero essere stati esposti. Grazie a questa stretta collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, è possibile continuare a contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio.

Red.Viar.