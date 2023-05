Denunciati ladri e spacciatori

Sull’Aurelia i carabinieri di Pietrasanta hanno intimato l’alt al conducente di una moto il quale invece di arrestare la marcia si è dato alla fuga. Dopo alcuni chilometri la sua corsa però è stata interrotta dai Carabinieri. Dai successivi accertamenti è emerso che la moto era stata rubata circa un anno fa in provincia di Genova. L’uomo, un 43enne originario di Napoli e con numerosi precedenti, è stato quindi deferito per il reato di ricettazione nonché sanzionato amministrativamente per aver commesso durante la fuga molteplici violazioni al codice della strada. La moto è stata sequestrata in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

I controlli dei carabinieri negli ultimi giorni hanno portato a una serie di risultati: a Lido è stata denunciata una coppia di ventenni viareggini trovati con carte di credito rubate con cui erano stati effettuati acquisti per circa 4mila euro. Al Varignano è stata denunciata una donna di 40 pizzicata a rovistare dentro un’auto in sosta. Infine nel corso di un servizio antidroga in pineta di ponente, militari in borghese hanno sorpreso un pusher intento a nascondere la droga tra la vegetazione. Recuperate sei dosi di hashish e sette di cocaina.