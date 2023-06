Del Ghingaro Show "Smemorati, in Regione hanno perso le leggi" Burletta contro Giani

I "ciortoni" moribondi nelle acque del porto reggono l’anima coi denti. Anche loro non vogliono morire per vedere quando finisce l’offerta straordinaria di Poltrone&Sofà. Vale a dire la telenovela infinita, i Dallas e Dynasty in vernacolo viareggino e fiorentino, cioè la diatriba ormai da barzelletta, se non fosse un dramma politico-economico. Lo scontro pluriennale tra il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Il remake di "Una poltrona per due", o quali nel frattempo sono diventati anche tre o quattro. La nomina del segretario della Port Authority, discussa nel tempo per Fabrizio Miracolo, Alessandro Rosselli, l’avvocato Alessandro Del Dotto e l’ammiraglio Giuseppe Tarzia. Nome, quest’ultimo, cui sono convenuti tutti i sindaci che hanno porti governati dall’Authority. E dopo il convegno Pd-Giani sul Vialone, ieri Del Ghingaro s’è divertito a canzonare sui social il governatore.

"È davvero inconsueto che in Regione non si trovino più le leggi che regolano l’autorità portuale di Viareggio – ha scritto il sindaco – Proprio a causa di questo inconveniente inspiegabile il presidente incorre in errori imbarazzanti sulla nomina del segretario e, stante alle ultime dichiarazioni, tenderebbe perfino a perseverare e a prendere cantonate anche in futuro. Ma d’altronde lui non ha responsabilità, considerato che appunto son sparite le norme che regolano le modalità di nomina. Non è certo responsabilità del presidente aver nominato il segretario in maniera unilaterale, quando la norma che non si trova più sosteneva che doveva invece esserci l’intesa col Comune di Viareggio. E d’altronde perfino il Tar ha commesso un errore quando in una recentissima sentenza ha censurato il presidente in maniera clamorosa, considerando illegittima la sua designazione“. A scanso d’equivoci per chi non sente l’ironia, il Tar ha dato ragione al primo cittadino.

"Quella benedetta legge scomparsa, peraltro modificata in corsa dallo stesso presidente per rendere più agevole la sua volontà decisionale - prosegue Del Ghingaro – elencava implacabilmente l’iter da intraprendersi per pervenire ad una nomina congiunta con Viareggio, percorso che è stato da lui completamente travisato, visto che disegna scenari futuri completamente svincolati da quel testo benedetto che in regione non si trova più. Questo mistero tutto fiorentino peró ha una conclusione a lieto fine , perchè quelle benedette leggi a Viareggio le abbiamo gelosamente conservate: il porto è una infrastruttura importante e non possiamo permettere che sia governato da Firenze. A noi interessa il suo sviluppo etico e sostenibile, in un intreccio con una città in forte ripartenza, vogliamo assumere decisioni trasparenti e corrette per continuare a sostenere e sviluppare i tre settori fondamentali della nautica del nostro territorio: l’industria, la pesca, il diporto. Per questo abbiamo inviato le copie delle leggi scomparse in Regione, affinché il presidente le possa leggere e finalmente adottare, certi che dopo averle riavute, cessi di fare passi non corretti e non usi le parole della politica per circumnavigare strumentalmente a suo uso e consumo articoli e commi (che in questo caso rappresentano moli e boe) che delimitano chiaramente il rispetto dovuto ad una città e a chi l’amministra".

b.n.