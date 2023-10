Del Ghingaro: "Il ritorno a Trento ci pone nell'élite delle città ospitanti. Collaborazione con Lucca per il centenario di Puccini"

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha assistito alla presentazione del Giro d’Italia nel capoluogo trentino, insieme al collega Mario Pardini di Lucca, anche questa inclusa nel tracciato della competizione 2024. "Per la seconda volta il Giro è a Viareggio – ha detto Del Ghingaro – Un evento straordinario che ci pone nell’élite delle città ospitanti. Un appuntamento importante non solo per gli amanti dello sport, ma per tutta la città. Lo scorso anno abbiamo accolto l’arrivo di tappa, quest’anno saremo partenza, in un gioco di squadra con Lucca, città di arrivo per la tappa precedente. Particolare non da poco se si parla di ritorni in termini di ospitalità. Ma il Giro d’Italia non è solo posti letto e alberghi pieni: è avventura, passione e bellezza. Un ritorno di immagine incredibile nell’anno di Puccini. Puccini che a Lucca è nato e che a Viareggio riposa: due città, un’unica avventura. Un’altra tappa, è il caso di dirlo, verso la celebrazione del centenario del Maestro.