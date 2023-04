Del Ghingaro: "Eviteremo i tagli"

"L’indirizzo musicale della scuole medie Viani a Viareggio e Gragnani a Torre del Lago è in pericolo. E la politica? Fa lo scaricabarile". Il sindaco Giorgio Del Ghingaro di fronte al rischio chiusura del corso ("i professori, il dirigente scolastico, le famiglie e gli studenti sono mobilitati per capire come evitare quello che sembra inevitabile") invoca un impegno congiunto delle forze politiche che di cultura musicale si sono interessate "solo per bloccare i lavori al Belvedere". "Decisioni – tuona il sindaco – che ridimensionano i comprensivi, tagliando le classi come le risorse. Tagli troppo spesso verticali che non tengono in considerazione le aspettative dei ragazzi, il contesto sociale e territoriale. Eppure questo è quanto sta accadendo a Torre del Lago Puccini, frazione che celebra il Maestro. Mi chiedo cosa stia succedendo in Regione, con gli uffici scolastici ridotti a meri esecutori di conti di ragioneria. Dove sono quelle forze politiche, che di Puccini si sono interessate molto solo per bloccare i lavori al Belvedere e per rinfocolare polemiche sul comitato delle celebrazioni. Ma anche cosa stiano facendo i partiti al Governo, che di quelle forze politiche sono espressione. Da mesi si tenta in tutti i modi di inficiare il centenario di Puccini nel 2024. Ci siamo già attivati per evitare la chiusura dell’indirizzo musicale. E faremo il possibile perché ciò non avvenga. Il mio augurio – chiude – è che le forze politiche possano trasversalmente farsi portavoce di un disagio delle famiglie e di quella che si configura come una perdita in termini di offerta, sia per i ragazzi che per tutto il personale scolastico. Ma soprattutto per il territorio che, proprio in musica, è stato celebrato".

Intanto il consigliere regionale FdI, Vittorio Fantozzi, presenterà un’interrogazione alla Regione e all’assessore all’istruzione Nardini. "Un taglio di cui il Provveditorato non era a conoscenza – sottolinea Fantozzi assieme al consigliere comunale Marco Dondolini e alla responsabile scuole FdI Eleonora Bertacca – e vogliamo sapere se è dovuto ad una riorganizzazione della Regione. Una soluzione potrebbe essere la deroga, per quest’anno, per permettere all’istituto di non perdere subito l’indirizzo".