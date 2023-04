Del Ghingaro apre le porte ai consiglieri

Il sindaco Giorgio Del Ghingaro sta per girare la boa di metà mandato, e riapre la ricerca di collaborazioni con la maggioranza e la minoranza. Ha scritto a tutti i consiglieri comunali, invitandoli a partecipare ai tanti progetti in cantiere. Offre incarichi, secondo preferenze e disponibilità, su tantissimi temi. "Non servono muri ma un’azione congiunta e unitaria", scrive il sindaco. C’è una curiosità: sono ancora vigenti, ma inattivi, gli incarichi dati a Dario Rossi e Filippo Ciucci del Pd a inizio consiliatura, quando i Dem erano in maggioranza. Progetti sport e turismo a Rossi, costruzioni reti per il welfare a Ciucci. Loro non hanno mai ufficialmente rinunciato, né Del Ghingaro ha revocato la nomina.