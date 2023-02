Del Debbio firmerà la nuova via Mazzini

Del Debbio Spa è l’aggiudicatario provvisorio dell’appalto da 1,8 milioni per la ricostruzione di via Mazzini. Ha presentato il ribasso maggiore, 10,27%, rispetto agli altri due concorrenti ammessi dalla stazione appaltante della Provincvia: Giuliani Piero Srl di Pisa (9,55%) e Ortana Asfalti Srl di Roma (8,77%). L’aggiudicazione definitiva verrà fatta l’all’ufficio tecnico comunale dopo la veririca della documentazione amministrativa.

Il progetto prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, la ridefinizione degli spazi adibiti a parcheggio e la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo l’intero percorso. Con nuovi sistemi di pubblica illuminazione, arredi e sottoservizi. La sezione stradale sarà ridotta al minimo essenziale. Sarà inserita una pista ciclabile che correrà per tutta la lunghezza di via Mazzini, sul lato nord, separata dalla strada da cordoli e una serie di aiuole. I nuovi marciapiedi, ai lati degli stalli e della pista ciclabile, saranno rialzati di 15 centimetri e avranno un’ampiezza superiore a quelli attuali. L’illuminazione, infine, sarà posta su pali e verrà eliminata dalla parte centrale della strada. Anche gli alberi, sia ad alto che a basso fusto, saranno sistemati lungo tutta l’arteria. Rivoluzione prevista per i parcheggi auto: oggi se ne contano 88 lato ponente e 74 lato levante, con una settantina di posti per gli scooter e una cinquantina per le biciclette. In futuro i posteggi saranno completamente eliminati sul lato di ponente e saranno concentrati sul lato di levante, con una conformazione a lista di pesce. Tra via Battisti e via Fratti sorgerà un’isola interamente pedonale, una piazza allungata che si riallaccerà alla piazza del mercato, ricavando un collegamento anche ideale con il nuovo Piazzone, quando verrà realizzato. Nella sezione centrale della nuova piazza sarà ricavata la fermata del bus. La pavimentazione alternerà il disegno quadrettato alle doghe di pietra. La ciclopista sarà realizzata in calcestruzzo architettonico blu-azzurro e inerti bianchi. La strada carrabile prevede invece una cromia tradizionale, mentre la parte degli stalli sarà color terra, tramite l’impiego di asfalto natura. Per i marciapiedi, bardiglio, marmo bianco Cervaiole, marmo bianco di Carrara classico venato, marmo cipollino e pietra arenaria, con venature in marmo

azzurro. Le piante a basso fusto ricreeranno l’immagine di via Mazzini a inizio secolo.