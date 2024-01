Defibrillatori: partono tre corsi aperti a tutti

La Società nazionale salvamento sezione Forte dei Marmi-Seravezza-Stazzema in accordo con l’amministrazione comunale di Stazzema ha organizzato tre corsi per l’abilitazione all’uso del defibrillatore. Si svolgeranno nelle tre vallate dell’Alta Versilia: il sindaco Maurizio Verona ha infatti chiesto che l’articolazione dei corsi ed il loro svolgimento fosse il più capillare possibile affinché tutte le frazioni in montagna fossero coinvolte nel progetto. Il programma prevede: primo corso il 19 gennaio nel paese di Retignano all’ex Cerafri, sopra i locali del circolo Crs, dalle 21 alle 23 parte teorica. Il 5 aprile a Cardoso dalle 20 alle 23 ci sarà la parte pratica. Il secondo corso sarà il 23 febbraio nel paese di Cardoso al Palazzetto della Cultura dalle 21-23 parte teorica. Il 5 aprile sempre a Cardoso dalle 20 alle 23 parte pratica. Il terzo corso sarà il 22 marzo nel paese di Stazzema alla Casa della Compagnia dalle 21 alle 23 parte teorica. Il 5 aprile a Cardoso dalle 20 alle 23 parte pratica.

"L’obiettivo principale di questa iniziativa – spiega il vicesindaco Alessandro Pelagatti – è quello di diffondere la cultura dell’emergenza e del soccorso nella popolazione del Comune, promuovendo la consapevolezza e la capacità di rispondere efficacemente in caso di necessità. È particolarmente significativo notare che questa iniziativa è aperta a tutti i cittadini del nostro Comune ma anche ai non residenti. La partecipazione al corso rappresenta un’opportunità per acquisire competenze vitali e diventare parte attiva nella gestione delle situazioni di emergenza". Per ottenere l’abilitazione l’età non deve essere inferiore a 18 anni. L’attestato viene rilasciato tramite il Provider dalla piattaforma della Regione. Il corso è gratuito.