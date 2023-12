Dede, l’irriverente del Fronte del Porto

Il suo sorriso era contagioso. Emanava ottimismo, la voglia di vivere ogni giorno con spensieratezza e allegria. Daniele Vecciani, semplicemente “Dede”, scomparso nel dicembre di 9 anni fa, a soli 56 anni, è entrato nella storia del costume e della ristorazione viareggina (e aggiungiamo, non sembri un azzardo, anche toscana) per avere creato “Il fronte del porto”, un locale (c’è ancora, con alla guida il figlio Stefano) che per oltre un decennio è stato un culto consacrato dei giovani del Granducato, perché in quelle stanze, all’incrocio fra via Coppino e via Indipendenza, i clienti non solo mangiavano bene, gustando i piatti della tradizione della cucina di mare, ma si divertivano perché il “Dede” arricchiva le serate con i suoi piccoli show, nati dal nulla, una semplice battuta, una barzelletta piccante, il contorno musicale, gente che chiudeva la serata ballando sui tavoli. Il vicinato non sempre gradiva. Soprattutto d’estate, erano scintille. Così raccontano le cronache dell’epoca Un locale, dunque, con un concentrato di gustosa (e studiata) irriverenza, fuori da tutti gli schemi canonici, che produceva empatia a prima vista. E con questa formula e il passaparola, ovvero la migliore pubblicità che ci possa essere, “Il fronte del Porto” era diventato il luogo dove spesso per trovare un tavolo libero, bisognava prenotare un mese prima. Da fuori Viareggio venivano organizzati addirittura trasferte in pullman da 18-20 persone per venire a trascorrere le serate dal “Dede”. E lui gongolava, come quando da ragazzino, aspirante calciatore dotato di talento, si divertiva - rischiando la pedata assassina di qualche difensore che non gradiva affatto - a fare i tunnel agli avversari. Siccome nessuno è perfetto, il “Dede” non poteva pensare di vivere i giorni sempre uguali, al timone del suo locale. Aveva bisogno di dar libero sfogo al suo estro. Così, dopo avere lasciato il timone del “Fronte del Porto”, aveva cominciato a veleggiare in altri locali, spesso in compagnia dell’amico Nicola Guidotti, prima il “Calafato” in via Regia, poi il “Barcobestia” e poi il “Mezzo Marinaio”. Nomi che profumavano di storia della tradizione marinara viareggina, nella quale il “Dede” si riconosceva, proponendo il solito chiché, sprigionando quella simpatia a pelle che ancora oggi, passando in via Coppino e dintorni, sembra di risentire la sua voce sinomimo di allegria, il miglior antidoto a chi veniva da una giornata di lavoro o ad un momento nero. Grazie anche per questo, Dede.