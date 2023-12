"Decoro e sicurezza. La giunta si attivi"

"L’amministrazione si attivi per garantire decoro e sicurezza per il Camel ponce". La strigliata arriva da Matteo Sanna, della segreteria Pd, in vista della tradizionale adunata della vigilia di Natale nel centro storico. "Pur essendo un evento spontaneo – scrive – porta migliaia di persone in città. La maggioranza si è sempre schermata dietro questa particolare caratteristica, cioè

la spontaneità, per limitarsi a qualche ordinanza per l’ordine pubblico. Troppo poco: vista la ricaduta per la città e le attività non si può far finta di niente, mettendo qualche toppa pochi giorni prima. L’amministrazione deve preoccuparsi per la

viabilità, i parcheggi e l’igiene, magari con bagni chimici. E magari con una pattuglia della municipale come deterrente e non solo per fare multe".