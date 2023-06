"Decoro da parte dei privati? Prima ci pensi l’amministrazione"

"Decoro? E’ il grande bluff dell’assessore Adamo Bernardi". Creare Futuro punzecchia il vice sindaco che recentemente ha sollecitato i privati (in particolare con riferimento ad alcune zone specifiche) a curare la manutenzione della vegetazione sporgente.

"Assistiamo agli appelli di questi giorni del vicesindaco rispetto alle siepi sporgenti dei privati – comincia l’opposizione – un appello che , seppur giusto e corretto, avviene proprio mentre il territorio é preda di incuria, erba alta, sporcizia e degrado. Da via Ciocche a Ranocchiaio, dalla Colombaia a Pozzi fino a Corvaia, Seravezza e i paesi della montagna, tutto il territorio é sprofondato nell’erba alta. Le ricette miracolose di Bernardi e di Alessandrini durante la campagna elettorale si sono dissolte con le prime piogge o probabilmente, non appena terminato il tesoretto lasciato dalla precedente amministrazione. Siamo consapevoli di quanto é complessa la macchina delle manutenzioni su un territorio così esteso e diversificato ma ciò che emerge in questi giorni – aggiunge la minoranza – é la distanza enorme tra le promesse rivoluzionarie di Bernardi e la sua completa inadeguatezza. Se alla programmazione della manutenzione del verde durante l’anno si preferisce “l’interventino spot di bassa lega” purtroppo il futuro non ci appare così roseo: i cittadini vedranno crescere erbacce e degrado ancora per molto tempo"