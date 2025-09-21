Debutto del Bob a 4. Grande festa in piazza

La città abbraccia il bob azzurro. Grande successo per la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana di Bob a 4 – Road to Milano Cortina 2026 nella cornice di piazza Garibaldi. La serata, condotta da Barbara Scarpettini, è stata caratterizzata da entusiasmo, sport e spirito di squadra. Un pubblico numerosissimo ha gremito la piazza: a rappresentare il Comune il vicesindaco e il consigliere allo sport oltre al presidente del consiglio comunale e l’assessore alla pubblica istruzione. Dopo i saluti istituzionali portati da Andrea Da Roit, Governatore Area 6 Toscana Panathlon International, e da Simone Cardullo, presidente del Coni Regione Toscana, la serata è proseguita con la proiezione dei video messaggi inviati dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, dal presidente della Regione Lombardia, dal sindaco di Milano, dal presidente della Regione Veneto e dal sindaco di Cortina d’Ampezzo, che hanno voluto esprimere vicinanza e apprezzamento per l’iniziativa.

Momenti di particolare emozione hanno accompagnato anche l’intervento di Stefano Ticci, cittadino di Forte dei Marmi, voce autorevole e punto di riferimento dello sport italiano, che ha richiamato il valore etico e sociale del bob e, più in generale, dell’impegno sportivo. La serata ha visto inoltre un momento ufficiale di grande significato: la presidente del Panathlon Club Forte dei Marmi, Ilaria Lotti, ha premiato gli atleti e lo stesso Stefano Ticci, riconoscendo il loro impegno, la dedizione e i valori etici dello sport. A concludere l’evento, il gran finale con le foto del pubblico insieme al bob, che hanno trasformato piazza Garibaldi in un vero e proprio palcoscenico di festa e partecipazione collettiva.