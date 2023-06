Debuttano tre mezzi Sala dedicata a Biagi

Notevole balzo in avanti della Croce Bianca a livello organizzativo.Tre nuovi automezzi saranno inaugurati stamani nel corso di una cerimonia in programma dalle 11 in poi nella centralissima piazza Pertini a Querceta. Si tratta di una ambulanza dotata dei più aggiornati apparati dell’emergenza sanitaria, acquistata col determinante contributo degli associati, di un automezzo per i servizi sociali molto utile ad anziani e pazienti che necessitano di accompagnamento nelle strutture sanitarie della Versilia e di un Pick-Up per la protezione civile e Antincendio boschivo. L’automezzo dei servizi sociali è stato dato in dotazione alla Croce Bianca, a costo zero, grazie al contributo garantito da aziende locali attraverso inserzioni pubblicitarie. Il Pick-Up affianca il mezzo “antincendio” in dotazione da diversi anni. Il balzo organizzativo in questo settore è stato possibile grazie al lavoro svolto dal gruppo interno dei volontari e ai contributi dell’Anpas regionale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sempre stamani, alle 10, al secondo piano della sede sociale, la Sala del Consiglio verrà dedicata a Renzo Biagi, per 43 anni consigliere e vice presidente benemerito dell’associazione. Saranno presenti autorità locali, volontari e i dirigenti della Croce Bianca capeggiati dal presidente Paolo Giannarelli riconfermato all’unanimità nella recente assemblea straordinaria.