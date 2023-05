Debutta “Parole ad arte“ Un festival lungo tre giorni Tanti ospiti attesi sul palco

La manifestazione letteraria di maggior successo, in una Piccola Atene che non vive solo di marmo e bronzo, è stata senza dubbio “Anteprime“, kermesse che tra il 2010 e il 2016 portò decine e decine di autori di caratura nazionale e internazionale. Un connubio, quello con le più femose case editrici italiane, che sta per rinnovarsi grazie alla prima edizione di “Parole ad arte“, festival letterario in calendario dal 2 al 4 giugno in piazza Duomo e promosso dal Comune nell’ambito del calendario di iniziative di promozione alla “buona pratica” del leggere elaborato attraverso il “Patto per la lettura”, suggellato anche dal riconoscimento ministeriale di “Città che legge 2022-2023“. Già confermata, in questo senso, la partecipazione di autori molto noti al pubblico, da Pierfrancesco Diliberto, al secolo Pif, “Iena” del piccolo schermo dal 2001 al 2010, al fortemarmino Fabio Genovesi, voce “culturale” delle telecronache Rai al Giro d’Italia. E poi ancora il viareggino Giampaolo Simi, Gaia Manzini, tra gli autori del soggetto del film di Nanni Moretti “Mia madre”, e Marco Missiroli, vincitore del Premio Strega giovani con “Fedeltà”, che ha ispirato l’omonima miniserie Netflix. "Il cuore della Piccola Atene della Versilia – spiegano gli organizzatori – pulserà di scrittori e scrittrici, storie e personaggi che si incroceranno sul palco allestito per l’occasione, fra letture e presentazioni ’a due voci’, il rito del firma copie con gli autori e una piccola libreria in versione ’outdoor’". Diverse e prestigiose le case editrici presenti – tra cui Mondadori, Feltrinelli e Bompiani, per citarne alcune – che porteranno in piazza Duomo libri in uscita o appena giunti sugli scaffali delle librerie. In dirittura d’arrivo la composizione del programma, con gli incontri che inizieranno tutti alle 18,30 – eccezion fatta per quello d’esordio, il venerdì sera, alle 21 – e saranno a partecipazione libera e gratuita. La macchina organizzatrice è al lavoro anche per confezionare la “rosa“ di conduttori che saliranno sul palco per interagire con i vari autori protagonisti del festival letterario. La manifestazione, come detto, è organizzata dal Comune con il supporto della Babel Agency, il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la partnership dei Magazzini Bracchi.