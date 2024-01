De Robertis: "Bisogna fare presto". Alla ricerca di fondi per dare i ristori

La Regione cerca risorse nelle pieghe del bilancio per dare ristori economici ai pescatori che hanno perso settimane di lavoro e incasso. E cerca di anticipare il dragaggio massivo delle sabbie dell’avanporto con una draga capace di operare anche col maltempo. L’appalto per una nave più potente era stato previsto dalla Port Authority per marzo.

La presidente della quarta commissione del consiglio regionale, la Dem Lucia De Robertis, è ripartita per Firenze con questi intenti dopo il sopralluogo di ieri mattina in porto. Negli incontri, e osservando l’insabbiamento de visu, De Robertis ha riportato sensazioni nette: "C’è la necessità di intraprendere azioni a brevissimo, medio e lungo termine. Bisogna subito dragare in maniera adeguata il canale d’ingresso al porto per far uscire e rientrare in sicurezza i pescatorti. In secondo luogo bisogna immaginare interventi strutturali a medio termine, come , il sabbiodotto. E infine bisogna riprendere in mano il piano regolatore del porto per altri interventi di messa in sicurezza di questa risorsa della Toscana che è il porto di Viareggio. Questo è l’impegno del presidente Giani e dell’assessore Baccelli che hanno firmato l’intesa programma col sindaco Del Ghingaro". Sindaco che ha ricevuto De Robertis prima del sopralluogo. Talché la consigliera Del Valentina Mercanti assicura: "L’incontro ha gettato basi positive per svolgere un buon lavoro in un’ottica di implementazione del comparto nautico".

"Abbiamo incontrato i pescatori – spiega De Robertis – Ci deve essere attenzione per questi produttori e, come hanno chiesto, da subito una loro rappresentanza parteciperà agli incontri tecnici dell’Autorità portuale per trovare soluzioni ai problemi. È necessario trovare soluzioni insieme, con l’esperienze di chi lavora in mare, ma con la consapevolezza che a volte le soluzioni apparentemente logiche sono impossibili nella realtà".

Ieri però la presidente della quarta commissione ha subito avviato il confronto con la giunta regionale per trovare fondi con cui aiutare i pescatori danneggiati dal lungo fermo. E ha avviato i passaggi con gli massessori Marras e Saccardi "per vedere se tra tanti provvedimenti si possono trovare ristori per questa categoria rimasta fuori dagli aiuti per gli eventi alluvionali. Le visite fatte dal presidente Giani e la presenza della commissione in porto confermano che l’attenzione della Regione c’è".

Ma dovrà essere un’attenzione rapida e concreta, perché quando comincia la stagione balneare, il dragaggio non è più ammesso. De Robertis non si nasconde il problema dei tempi; "Guardiamo cosa possiamo fare per salvare la stagione, riparliamo subito con Giani per verificare cosa va fatto subito, e valutiamo se questa draga va bene, perché i pescatori dicono che non può uscire col maltempo. La soluzione va trovata oggi, non domani. È mia opinione che adesso si debba anticipare quanto era stato previsto a marzo: l’impiego di una draga diversa va fatto a febbraio, bisogna pensarci subito. Anche questo argomento sarà immediatamente affrontato col presidente Giani: lui è già venuto nel porto, ed ha contezza della situazione".

