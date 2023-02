De Henriquez, Fiore sulle colline di Camaiore L’artista che ha fatto sbocciare la bellezza

Fiore De Henriquez nasce a Trieste, nel 1921, in una famiglia dell’alta borghesia. Fiore è ermafrodita e si definirà sempre “orgogliosa di essere due persone in un corpo solo”. In questa splendida città mitteleuropea, posta tra il Carso e il mare d’Istria matura il suo amore per la materia e per la forma. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale partecipa alla guerra partigiana. Dopo la guerra si dedica alla scultura: realizza busti per J. F. Kennedy, Eugenio Montale e John Ruskin. Negli anni Cinquanta si sposta a Londra, nel decennio successivo a New York, infine si trasferisce in Toscana. Scopre Peralta e ne rimane affascinata. Inizia a ricostruire il borgo pazientemente, pietra su pietra, con le sue stesse mani. Nasce qui una comune di artisti, in cui Fiore ospita chi lavora in Versilia. È l’inizio di un sogno, che si lega anche a qualche amarezza. Il Comune di Camaiore le fa causa per il restauro abusivo della torre del borgo di Peralta. Lo scontro legale si trascina per anni, fino a quando l’artista, nel 1993, prende la sofferta decisione di vendere tutto. Fiore continua comunque in Versilia la sua attività di scultrice, fino alla morte, nel 2004.