Davide Monaco con Giani: "Non è un cambio di casacca. Voglio aiutare il territorio"

La sua candidatura era nell’aria: Davide Monaco, attuale direttore della Fondazione Terre Medicee, correrà nella lista civica a sostegno del governatore uscente Eugenio Giani alle prossime elezioni Regionali. E subito tiene a precisare: "Non cambio casacca, sono sempre stato coerente e liberale". Da uomo con un passato politico sicuramente di centrodestra, intende motivare in modo esplicito la sua scelta di campo ricostruendone il filo logico. "Non amo la dicotomia “destra / sinistra” _ sottolinea subito Monaco _ sono semplicemente sempre stato civico e indipendente. Nella mia professione di consulente finanziario autonomo, così come nella politica, ho sempre scelto la strada della libertà e dell’assenza di conflitti di interessi, scelta difficile ma coraggiosa. E se qualcuno parla di incoerenza con la mia storia politica è bene riassumere le scelte che ho fatto in passato: nel 2015, da consigliere comunale di opposizione, sostenni Ettore Neri candidato in Regione dichiarandolo apertamente in consiglio. Votai in modo disgiunto: Neri sì, Rossi no, perchè era troppo a sinistra per me. Nel 2020 poi ho sostenuto Rosaria Sommariva, nella lista del presidente Eugenio Giani. Perché lo feci? Da oltre 30 anni la nostra zona non ha un rappresentante di maggioranza in Regione. L’ultimo fu Giannarelli. Il risultato? Basta farsi un giro per la Garfagnana e la Valle del Serchio: lì da decenni si fanno gallerie, ponti, strade… da noi per un sottovia da realizzare a Querceta parliamo (giustamente) dell’opera del secolo. Loro fanno squadra, fanno “cartello”, si coalizzano e votano con concretezza, senza farsi guidare dall’ideologia. Risultato: eleggono sempre deputati, senatori e consiglieri regionali… spesso assessori. Noi invece storicamente ci dividiamo per i campanili. E poi le differenze si vedono con le ricadute sul territorio. Ecco perché oggi scelgo ancora Giani _ rimarca Davide Monaco _ perché è un moderato, non un ideologo, perché sul territorio si è fatto sentire. Il voto politico si esprime alle politiche, alle comunali e alle regionali, invece non deve prevalere l’appartenenza politica, bensì la concretezza per dare un contributo davvero fattivo al nostro territorio".