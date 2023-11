D’Atri saluta la città: "Mi avete dato tanto"

Alla vigilia della sua ultima messa disse che avrebbe cercato di non commuoversi. Per un po’ c’è riuscito, distratto da omelie e preghiere, ma di fronte alle copiose lacrime dei parrocchiani nemmeno lui ha retto. Un addio alla città pieno di emozioni quello del proposto del Duomo monsignor Stefano D’Atri. Il suo servizio a Pietrasanta si è concluso domenica pomeriggio dopo 23 anni pieni di ricordi dopo la decisione dell’Arcidiocesi di Pisa di assegnargli un incarico alla parrocchia di Sant’Antonio, vicino alla stazione della città della torre pendente. "Lascio tanti amici e collaboratori. Mi avete dato tanto – ha detto dall’altare – e porterò per sempre con me una bella esperienza che mi ha fatto crescere".

Poi il dolce finale, con la maxi-torta regalata dai parrocchiani arricchita da una foto del Duomo, casa di don Stefano per quasi un quarto di secolo. "È una persona eccezionale – ricorda un gruppo di fedeli – che ha fatto tanto per la città: ci mancherà". All’ultimo saluto non ha voluto mancare neppure il sindaco Alberto Giovannetti. "Ringrazio monsignor D’Atri per questo lungo cammino fatto insieme alla nostra comunità. Un percorso che, da sindaco e amministratore, ho vissuto in perfetto spirito di sincerità e collaborazione, con reciproca stima e fiducia. Ricordo con piacere le iniziative culturali di cui si è fatto promotore, come il Festival organistico internazionale e l’impegno per portare a compimento i lavori di riqualificazione del campanile, della cupola del Duomo e del Battistero, oltre agli interventi per la chiesa di San Francesco". Sarà il vescovo Giovanni Paolo Benotto a nominare il sostituto di D’Atri, di cui per ora prenderà il posto il vice parroco don Messias Barsella.

