Dark Lady e approcci osè Tre colpi in un solo mese Presa la regina dei furti

Abbracciava le sue vittime, cercava con loro un approccio sessuale. Ma era tutta una farsa, una messa in scena per rubare loro gli orologi. Orologi di valore, anche da 10 mila euro. Una donna rumena di 30 anni si era specializzata in questa attività, tanto che in un mese era riuscita a piazzare almeno tre colpi prima che i carabinieri le mettessero il sale sulla coda. A lei e al complice che l’accompagnava nelle zone più esclusive della Versilia, principalmente a Forte dei Marmi, dove potevano individuare le vittime, seguirle, pedinarle e poi affondare il colpo.

"Ciao, ti ricordi di me?", gli diceva avvicinando il prescelto sul marciapiede. Per poi gettargli le braccia al collo, sbaciucchiarlo e accarezzarlo. Facendogli credere chissà che cosa. Ma era svelta e agiva in fretta. "Scusa, scusa... mi sono sbagliata con un’altra persona...". E scivolava via, salendo su un’auto guidata da un complice. E quando il malcapitato si rendeva conto di quello che era successo era ormai troppo tardi. L’orologio al polso non c’era più.

La donna era già stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri di Forte dei Marmi lo scorso 18 maggio nel centro del paese. Era a bordo di un’auto guidata da un suo connazionale. L’auto era stata segnalata qualche giorno prima per la rapina di un orologio del valore di 10 mila euro compiuta sul lungomare di Forte dei Marmi proprio con le modalità dell’abbraccio e dell’approccio sessuale. La donna venne fotosegnalata e riconosciuta dalla vittima. A quel punto venne arrestata e le vennero concessi i domiciliari in un’abitazione a Bologna.

La successiva attività d’indagine, coordinata dalla Procura di Lucca e sviluppata dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Viareggio con analisi di immagini di videosorveglianza e individuazioni fotografiche permetteva di evidenziare che la donna aveva compiuto ad aprile altri due furti di orologi di pregio sempre a Forte dei Marmi e sempre con la tecnica dell’abbraccio. Gli elementi raccolti dai Carabinieri e i riconoscimenti con assoluta certezza effettuati dalle vittime dei reati consentivano pertanto di ottenere dal GIP del Tribunale di Lucca due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari che venivano eseguite a carico dell’indagata con il supporto dei militari della Compagnia Carabinieri di Bologna Centro.