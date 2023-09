Dark Fantasy. Eugenio Krilov sbarca negli Usa

Protagonista in prima serata su Rai2 dell’ultima serie de “La porta rossa”! ideata dalla coppia Lucarelli e Rigosi, diretta da Gianpaolo Tescari, Eugenio Krilov,attore, vive a Stiava, 27 anni, è impegnato sulla produzione di progetti di genere con la compagnia versiliese Red Planet Video Production. Con i fratelli registi di Capezzano Pianore Daniele e Emanuele Ricci, ha realizzato il cortometraggio dark fantasy “Juggernaut” girato in gran parte in Versilia, in gara a un festival tra i più importanti del cinema di genere a Provo, nello Utah, Usa, il Film Quest. "Siamo l’unico team italiano in concorso. E’ una grande soddisfazione. E’ un progetto insolito per l’Italia che punta a valorizzare e riscoprire le particolarità e cercare di riportare la bellezza al grande pubblico con festival di genere” spiega

Cosa racconta?

“E l’Odissea di un uomo che affronta un viaggio in un mondo inventato per riavere qualcosa che ha perso. Sono l’interprete principale e sono fiero. Speriamo di partecipare a altri concorsi“.

Come ha vissuto questo ruolo?

“Nasco dal cinema indipendente. Dietro la telecamera sono a mio agio. Tra i miei obiettivi c’è competere nei circuiti dei festival in Italia e all’estero per realizzare un lungometraggio. I dark fantasy come Il Trono di Spade o Il Cavaliere Verde si possono realizzare in Italia che ha tutto quello che serve”.

Il suo obiettivo?

“ Cerco un’interpretazione che trasmetta qualcosa. Vorrei emozionare le persone.

Dario Pecchia